Homem tenta dar golpe do seguro, mas é descoberto pela polícia

Homem de 35 anos foi descoberto pela Polícia Civil tentando dar golpe do seguro, após procurar a delegacia de Sete Quedas, distante 515 quilômetros de Campo Grande, para informar que havia sido assaltado na estrada e perdido o carro para bandidos.

Conforme informações, o homem relatou que estava a caminho da cidade de Tacuru, quando foi abordado por dois criminosos na estrada que, armados, levaram o veículo em direção ao município vizinho.

Mas após notar inconsistências na história, os policiais passaram a investigar o caso para descobrir as veracidades das informações.

Ao ser questionado detalhadamente sobre o que aconteceu, o homem confessou que o roubo era uma farsa e que, na verdade, o carro havia pegado fogo dias antes em Foz do Iguaçu (PR) e, com isso, tentaria dar o golpe do seguro para reaver o valor do veículo.

A confissão aconteceu quando os policiais apresentaram provas através de imagens de câmeras de segurança do hotel onde o autor se hospedou, ocasião em que ele estava com outro carro na manhã do suposto roubo.

Dessa forma, o homem responderá por falsa comunicação de crime, além de possíveis implicações legais relacionadas à tentativa de fraude contra a seguradora.

