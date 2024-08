Dois homens são presos pela PRF após manter família refém em Eldorado

Os criminosos conseguiram fugir com roupas, celulares, bonés, botinas e um veículo Peugeot prata, além de realizarem uma transferência em dinheiro pela conta bancária de uma das vítimas

Na manhã de hoje (21), a PRF (Policia Rodoviária Federal) prendeu dois homens identificados como Jocemar Moraes e Rafael Martins acusados de manter um casal refém em Eldorado.

De acordo com informações, os criminosos invadiram a casa das vítimas durante a madrugada e falaram que foram contratados para furtarem pertences de valor. Enquanto concluíam o furto, a mulher que estava amarrada junto com o marido, conseguiu se soltar e pedir ajuda para os vizinhos.

Os criminosos conseguiram fugir com roupas, celulares, bonés, botinas e um veículo Peugeot prata, além de realizarem uma transferência em dinheiro pela conta bancária de uma das vítimas.

A Polícia Civil registrou a ocorrência e comunicou a PRF, que pouco tempo depois do registro, avistou um veículo no mesmo modelo furtado pelos bandidos. Ao pedirem para o condutor parar, ele acelerou o veículo e fugiu em alta velocidade, andando algumas vezes pela contramão na tentativa de causar acidentes e despistar os policiais.

Os policiais precisaram atirar mais de 20 vezes no pneu do carro para que os ocupantes parassem o veículo. A perseguição que começou em Eldorado terminou em Mundo Novo, cidade vizinha.

Jocemar e Rafael foram presos em flagrante.

