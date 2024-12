Levantamento mostra que Mato Grosso do Sul tem índices altos de orfandade desde a Covid 19

Conforme o Levantamento realizado pelos Cartórios de Registro Civil do Brasil, ao menos 599 crianças e adolescentes de até 17 anos ficam órfãos de pai ou mãe por ano em Mato Grosso do Sul.

No ano de 2021, a Covid-19 foi apontada como a responsável por ao menos um terço da orfandade no estado, o que representa 176 crianças que perderam os pais devido à doença, totalizando 546 órfãos.

Para chegar neste resultado, os pesquisadores da Arpen-MS (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais de Mato Grosso do Sul) cruzaram os dados de CPFs dos pais que foram a óbito com o registro de nascimento dos filhos entre os anos de 2021 a 2024.

Com informações G1

