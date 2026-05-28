Técnico em refrigeração condenado por estupro de vulnerável em Eldorado é preso no Mato Grosso

O foragido foi localizado no município de Várzea Grande

Na última quinta-feira (27), um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em ação conjunta pela Delegacia de Polícia de Eldorado com a Gerência Estadual de Polinter e Capturas da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

O mandado judicial foi expedido pela Vara Única da Comarca de Eldorado em razão de condenação transitada em julgado. O foragido foi localizado no município de Várzea Grande, em Mato Grosso.

Nas buscas, os investigadores capturaram o homem em sua residência, onde ele exercia a atividade profissional como técnico em refrigeração.

O homem não apresentou resistência à abordagem e foi conduzido à unidade policial.

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