Campeão da Copa de 94 participa de ação de álbum de figurinhas em Campo Grande

Ex-atacante da Seleção Brasileira participa de encontro com colecionadores, neste sábado (30) e sessões de troca de figurinhas
Colecionadores do álbum da Copa do Mundo de 2026 terão a visita de uma estrela campeã mundial de 1994, nos Estados Unidos, quando a Seleção Brasileira venceu a Itália nos pênaltis.
Durante o evento, em Campo Grande, os colecionadores terão a oportunidade de interagir com o ex-atacante Paulo Sérgio Rosa, o Viola, campeão com a Seleção Brasileira em 1994. A final ficou marcada pelo pênalti isolado de Roberto Baggio, que garantiu à Canarinho a quebra de um jejum de 24 anos sem conquistar a taça.
O ex-jogador participará de duas sessões neste sábado (30), programadas para as 15h, na loja Comper Itanhangá, e, posteriormente, às 18h, no Fort Atacadista.
As unidades têm promovido encontros de colecionadores para troca de figurinhas no Estado. O atleta será a atração principal para os entusiastas do mundial.
Trajetória de Viola
Revelado nas categorias de base do Corinthians, clube onde se profissionalizou em 1986, Viola ganhou destaque no futebol nacional e internacional. Ao longo da carreira, passou por clubes como São José, Olímpia de São Paulo, Valencia (Espanha), Palmeiras, Santos, Vasco da Gama, Gaziantepspor (Turquia), Guarani, Flamengo e Juventus.
Na etapa seguinte da trajetória profissional, o atacante defendeu equipes como Uberlândia, Duque de Caxias, Angra dos Reis, Resende, Brusque, Morrinhos, Pesqueira, Grêmio Osasco, Tanabi, Portuguesa Santista e Taboão da Serra. Pela Seleção Brasileira, disputou dez partidas oficiais e integrou o elenco campeão da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.
Resenha com ex-atacante Viola e colecionadores de figurinhas
Data: Sábado (30)
Horários: às 15h, no Comper Itanhangá, e às 18h, no Fort Atacadista
Local: Campo Grande (MS)
Entrada: Gratuita
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram