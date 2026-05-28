Restaurante-escola Terradaságuas ganha espaço de reciclagem e educação ambiental

A iniciativa permite que os alunos vivenciem, na rotina, práticas de consumo consciente, separação correta de resíduos e redução de desperdícios

O restaurante-escola do Senac terradaságuas passou a contar com um novo espaço voltado à gestão de resíduos e educação ambiental. A estrutura já está em funcionamento e permite que alunos, empresários e colaboradores acompanhem, na prática, o destino correto dos materiais gerados nas atividades do dia a dia.

O ambiente reúne coletores específicos para diferentes tipos de resíduos, como vidro, papelão, papel, plástico, lâmpadas fluorescentes, esponjas, pilhas, baterias e óleo de cozinha, além de uma composteira destinada ao reaproveitamento de resíduos orgânicos.

Além de apoiar o processo de aprendizagem, o espaço também contribui para a qualificação de empresários e profissionais que passam pela unidade, ampliando a aplicação dessas práticas no setor de turismo e gastronomia.

“A implantação integra as ações de sustentabilidade do Senac MS por meio do programa Ecos, iniciativa do Sistema Comércio, que orienta nossa atuação ambiental. No Terradaságuas, essas práticas são potencializadas pela certificação internacional Good Travel Seal, que reconhece empreendimentos comprometidos com a sustentabilidade no setor. A iniciativa também está alinhada à nossa estratégia ESG, reforçando o compromisso com a redução de impactos ambientais, o uso responsável dos recursos e a formação de profissionais mais conscientes e preparados para os desafios da sustentabilidade”, afirma a especialista em ESG do Senac MS, Gabriela Lazari.

A proposta é transformar o próprio funcionamento do restaurante-escola em ferramenta de ensino, incorporando conceitos de sustentabilidade à formação profissional. A iniciativa permite que os alunos vivenciem, na rotina, práticas de consumo consciente, separação correta de resíduos e redução de desperdícios.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

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