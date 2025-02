Temporal derruba árvores e bloqueia vias em Campo Grande

Diversos pontos da cidade registram queda de árvores após forte chuva; Inmet mantém alerta

A forte chuva que atingiu Campo Grande na tarde desta quinta-feira (20) causou diversos transtornos, com destaque para a queda de árvores em várias regiões da cidade. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) já havia emitido um alerta de chuvas intensas para todo o Mato Grosso do Sul, com precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos fortes de até 60 km/h.

Os estragos foram registrados em vários pontos da capital. Árvores caíram na Avenida Fábio Zahran, em frente a um atacadista; na Rua Brilhante com a Rua 1º de Julho; na Rua Santa Amélia com a Rua Santo Antônio e na Rua Amambai, em frente à Secretaria de Assistência Social do município. Em alguns casos, a queda bloqueou o tráfego e causou riscos para pedestres e motoristas.

O alerta meteorológico do Inmet segue válido até as 11h desta sexta-feira (21), abrangendo todo o Mato Grosso do Sul e outras regiões do país, como partes do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Goiás.

A orientação dos órgãos de segurança é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada, buscar abrigo seguro em caso de ventos fortes e evitar estacionar veículos próximos a árvores ou estruturas vulneráveis. Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.