Homem morre a facadas após discussão com padrasto na frente da mãe

Luan de Cássio da Costa Santos, de 29 anos, foi morto a facadas na noite de ontem (11), na cidade de Três Lagoas, município localizado a 326 quilômetros de Campo Grande, após uma discussão com seu padrasto.

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência, Luan chegou perto da meia noite na casa da mãe pedindo para dormir no local, sendo que a mulher não permitiu que ele pernoitasse dentro da casa oferecendo um quarto na área externa. Luan não aceitou e passou a discutir com a mãe, que segundo informações preliminares o rapaz é usuário de drogas.

No momento da discussão, padrasto do rapaz entrou em luta corporal para defender a esposa, o derrubando ao chão e o esganando. No momento da ação, o autor pegou uma faca que estava em sua cintura e desferiu um golpe no peito de Luan.

Após o crime, o homem de 49 anos fugiu. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas Luan faleceu na residência.

