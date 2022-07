Pesquisa indica diferença de 93,22% em preços de “leite fórmula”

Para orientar a população que adquire e utiliza como parte do aleitamento infantil o leite em pó com formulações especiais, conhecidos como “fórmulas”, 12 estabelecimentos entre farmácias e drogarias foram verificados, a fim de pesquisar os preços repassados para os consumidores.

A pesquisa foi feita pelo Procon (Superintendência Estadual para Orientação e Defesa do Consumidor) de Mato Grosso do Sul. Foram pesquisados 89 produtos, e destes, 59 tiveram seus preços divulgados. Os outros 3o itens não entraram na lista por não terem sido encontrados em pelo menos três locais visitados, durante o período de 4 a 7 de julho.

Foi encontrado diferença de até 93,22% no Aptamil Proexpert soja 2 com 800 gramas. O produto é comercializado na Drogasil da Avenida Afonso Pena por R$ 82,99, enquanto na Preço Popular o item pode ser encontrado por R$ 42,95.

Já a menor variação foi de 2,80%, encontrada foi do leite Aptamil Pepti 400g, que é comercializado na farmácia Pague Menos da Avenida Bandeirantes por R$ 109,99 e na Preço Popular o valor para venda é R$ 106,99.

Confira a lista completa dos itens pesquisados e seus respectivos preços.

As fórmulas infantis são soluções fabricadas a partir da modificação do leite de vaca ou do leite de soja. Esse produto é indicado quando, por algum motivo, o bebê não pode ser alimentado com leite materno.