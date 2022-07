Durante as férias museu da Capital tem programação especial para as crianças

Com o início das férias e os pequenos em casa, muitos pais procuram por diversão para entreter as crianças. O MARCO (Museu de Arte Contemporânea) de Campo Grande está com inscrições abertas para oficinas de férias, que serão realizadas de 18 a 22 de julho, das 14 às 17 horas.

Serão oferecidos cursos de Mangá, Stop Motion e Técnicas Circenses (Tecido Acrobático). Para se inscrever, basta ligar no número (67) 3326-7449.

Ministrada por Bruno Muniz Godoy, Arte educador, Ilustrador, Artista Visual e Professor de Audiovisual pela REME (Rede Municipal de Ensino), a Oficina de Animação em Stop Motion abordará a técnica do Stop Motion e suas possibilidades para a narração de histórias e seus fundamentos básicos para uma produção cinematográfica. Será realizada a animação de objetos, brinquedos, desenhos e até mesmo efeitos especiais com pessoas.

A idade mínima para participar é de 8 anos. Serão oferecidas 15 vagas. O investimento é de R$ 150,00. Os materiais necessários serão estojo com materiais básicos (lápis, borracha, lápis de cor), papel sulfite, celular e tripé (este é opcional).

Já o Curso de Mangá tem como foco aprender a criar o próprio personagem mangá, com o conhecimento das técnicas especificas, que auxiliarão em sua construção como: a face e seus componentes; proporção dos corpos (masculino, femininoe infantil); membros e suas articulações; efeitos de luz e sombra;vestimenta e drapeado; movimento corporal; e construção de cenário. Os desenhos serão finalizados em caneta nanquim ou hidrográfica.

O curso será ministrado pelo professor Leonn Gondin, que possui graduação em Artes Visuais – Licenciatura com habilitação em Artes Plásticas pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Pós-Graduação em Arte Educação e Cultura Regional pela Faculdade Novoeste (2019). Tem experiência na área de Artes Visuais, Cênicas eLiteratura, com ênfase em desenho, pintura, ilustração digital, circo, poesia, histórias infantis e contação de histórias.

A idade mínima de participação é de 5 anos. O investimento é de R$ 150,00. Estão sendo ofereidas 15 vagas.

Material necessário: papel sulfite A4, lápis ou grafite, borracha, caneta nanquim ou hidrográfica e lápis de cor.

Para participar do Curso de Tecido Acrobático é necessário ter idade mínima de 8 anos. A professora é Rebata Cáceres, e o investimento é de R$ 150,00. Serão oferecidas 15 vagas.

O curso de Tecido Acrobático/ nível iniciante, abordará técnicas que proporcionarão o desenvolvimento força, equilíbrio, flexibilidade, coordenação motora e criatividade por meio das técnicas circenses em montagens de figuras sequências no aparelho circense.

O curso oferecido será ministrado pela professora Renata Cáceres: Artista Circense, Arte Educadora, Artista Visual, Contadora de história, Acrobata/Aerelista e Atriz Drt.: 139/MS, possui formação em Artes Visuais/ Licenciatura. Habilitação em Artes Plásticas – UFMS.

É necessário que o participante do curso use roupas confortáveis que permitam a realização dos exercícios corporais, como: roupas de malha, bermudas, calça legging, etc.; o curso oferecido será ao ar livre.

SERVIÇO:

Oficinas de férias no MARCO: Stop Motion, Mangá e Tecido Acrobático

Data: 18 a 22 de julho

Investimento: R$ 150,00

Vagas: 15 vagas

Informações e inscrições: (67) 3326-7449