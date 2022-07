Homem empurra esposa ao chão e a agride com tapas no rosto

Homem de 22 anos, foi preso na noite de ontem (30), após empurrar esposa ao chão e a agredir com tapas no rosto, em uma residência no município de Ponta Porã, cidade localizada 298 quilômetros de Campo Grande. A vítima ficou com hematomas no rosto, mas foi encaminhada a delegacia junto com o acusado para registro do crime.

O caso aconteceu por volta das 21h, quando equipes da Guarda Civil Municipal de Fronteira foram acionados por vizinhos da vítima, sobre uma agressão na rua Júlia Manoel Cardinal. Ao chegar no local, os policiais receberam informações que uma mulher correu sangrando pela rua, após ser agredida pelo esposo de 22 anos.

A vítima foi localizada pelos policiais onde citou que foi agredida. Ela disse que levou um tapa no rosto e foi empurrada ao chão, onde acabou se machucando. No momento da agressão, familiares tentaram intervir, quando o esposo agrediu um de seus tios com um soco no rosto. A vítima ainda disse que levantou e para se proteger, saiu correndo pelos fundos da residência.

Os policiais tentaram localizar a segunda vítima, que correu também para os fundos, mas em um local de mata fechada. Até o momento, ele não foi encontrado.

A mulher e o agressor foram encaminhados até a delegacia para registro do crime.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.