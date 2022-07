Senadora é encontrada morta em lago na cidade paraguaia

Senadora do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), Zulma Goméz, de 61 anos, foi encontrada morta na manhã de hoje (31), nas águas do Lago Acaray, em Ciudad del Este, cidade paraguaia que faz fronteira com Foz do Iguaçu (PR). De acordo com a Polícia Nacional, supostamente seria de afogamento. O caso será investigado.

O portal O Estado Online teve acesso ao boletim de ocorrência, onde relata que a senadora estava desaparecida na tarde de ontem. Segundo o site La Nación, o marido da senadora que pertence ao partido liberal procurou a delegacia para registrar o desaparecimento, após Zulma sair de casa. Ela realizava atividades, quando resolveu sair da residência.

Por volta das 2h, populares encontraram um corpo no Lago Acaray, que fica localizado no km 12, próximo ao município de Ciudad Del Este.

O caso será investigado pela Polícia Nacional do Paraguai.

