Após não aceitar namoro com a filha, sogro é ameaçado de morte pelo genro

Após ser ameaçado de morte pelo genro de 20 anos, um homem de 47 anos, procurou a delegacia de polícia na noite de ontem (30). De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na Vila Ieda, em Campo Grande.

Conforme divulgado pela ocorrência, o homem contou que não aceita o namoro da filha com o suspeito. Ele ainda alega que o rapaz leva a sua filha para lugares desconhecidos e não cumpre horários combinados com a família. O homem, ainda disse que na noite de ontem iria até a casa do rapaz, conversar com a família dele, mas recebeu um recado, se caso fosse até a residência, “não voltaria vivo”.

Assim que recebeu a ameaça, o sogro foi imediatamente à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro para registro da ameaça.

