Auxílio Brasil: 176.442 famílias de MS receberam o beneficio em julho

O pagamento da parcela de julho do Auxílio Brasil, beneficio instituído no governo de Jair Bolsonaro (PL) e substituto do Bolsa Família, começou na última segunda-feira (18) e mais de 18,13 milhões de famílias foram contempladas com o auxílio. No Centro-Oeste, o número de famílias é de 941 mil, sendo 176.442 no Mato Grosso do Sul.

De acordo com dados da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, pasta ligada ao Ministério da Cidadania, o Nordeste é a região com mais beneficiários, em torno de 8,6 milhões de famílias. Em seguida aparecem as regiões Sudeste (5,2 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,2 milhão) e Centro-Oeste (941 mil). A Bahia lidera entre os estados em número de famílias comtempladas, com 2,26 milhões ao todo.

Famílias de todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul recebem o benefício. Em Campo Grande o valor é de R$ 19.070 milhões para 46.858 famílias. O valor médio repassado em julho foi de R4 408,80. O município de Figueirão (em torno de 3 mil habitantes) tem o menor número de famílias beneficiadas no Estado (225) que em julho receberam o total de R$ 91 mil.

Quem pode receber:

Famílias em situação de extrema pobreza;

Famílias em situação de pobreza; e

Famílias em regra de emancipação.

As pessoas em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00 (cento e cinco reais), e as em situação de pobreza com renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00 (cento e cinco reais e um centavo e duzentos e dez reais).

Como receber:

Os benefícios poderão ser pagos por meio das contas:

Poupança Social Digital;

Conta Corrente de Depósito à vista;

Conta Especial de Depósito à vista; e

Conta Contábil (plataforma social do Programa).

Para consultar as datas de pagamento, o valor e a composição das parcelas, basta o beneficiário acessar o aplicativo do Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social. Também pode ser acessado o Caixa Tem, que é usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Com informações do repórter Carlos Eduardo Ribeiro.