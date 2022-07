Homem é preso transportando mais de 300 kg de maconha na MS-289

Homem, de 39 anos, foi preso na tarde de ontem (19), na MS-289, com 307 quilos de maconha e 42 quilos de skunk, dentro de um veículo, próximo ao município de Amambai, localizado 355 quilômetros de Campo Grande. Após interrogado pelos policiais, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado a delegacia da região.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na MS-289, quando policiais da PMR deram sinal de parada a um veículo com placas de Buritama (SP). Ao ser abordado, o condutor apresentou respostas desconexas e apresentou certo nervosismo, onde acabou confessando que pegou os entorpecentes em Coronel Sapucaia.

Os entorpecentes estavam no interior do veículo. Após receber voz de prisão em flagrante pelos crimes por tráfico de drogas, ele foi encaminhado a Polícia Militar Rodoviária, junto com o veículo e os entorpecentes.

Logo após, o rapaz foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Amambai.