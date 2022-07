Homem é encontrado morto em frente a UPA da Vila Almeida

Na manhã desta quarta-feira (20) um homem foi encontrado morto na frente da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), região próxima ao bairro Santo Amaro, em Campo Grande.

Segundo as informações iniciais a vítima era uma pessoa em situação de rua. Um morador da região que passava pelo local desconfiou do homem deitado na calçada e pensou que ele poderia não estar bem. Ele ligou para a Guarda Metropolitana, que acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar.

A vítima tinha sangue na boca mas não apresentava sinais de violência. Ao chegar no local, o Samu examinou e confirmou o óbito, com possibilidade de ter ocorrido em torno de 24 horas. A perícia esteve na cena e fez o recolhimento do corpo.

Ao lado da vítima estavam alguns pertences pessoais, como um cobertor e uma mochila, que também já foram levados para investigação. A causa da morte ainda está sobre apuração da polícia. O morador não foi identificado e não se sabe a idade.

Segundo populares, é comum a região ter pessoas em situação de rua, que dormem em calçadas das ruas ou em locais mais escondidos para se esconderem do frio.

Confira mais informações da reportagem de Fernanda Marques e Berlim Caldeirão: