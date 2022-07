Ex-servidora denuncia ter sofrido assédio sexual por pré-candidato ao governo de MS

O pré-candidato a governo do Estado, Marquinhos Trad (PSD), será investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que instaurou um inquérito policial para apurar denúncias de episódios envolvendo assédio sexual contra mulheres, o caso veio a público após uma matéria veiculada nesta quarta-feira (20) no site Metrópoles.

A reportagem do Portal do O Estado Online esteve na Delegacia da Mulher (DEAM), e confirmou a denúncia junto a delegada Maíra Pacheco que corre sob segredo de justiça, mas quatro vítimas já depuseram contra Marquinhos.

O Ex-prefeito nega denúncia e alega ser perseguição por estar a frente das pesquisas, mas uma mulher que foi assediada em 2017 enquanto trabalhava na prefeitura contou com exclusividade para o Portal O Estado Online como conseguiu escapar do ex-prefeito.

“Eu trabalhava na prefeitura em 2017, quando após uma reunião ele me chamou em uma salinha, que é conhecida internamente por ele levar mulheres até o local. A secretária me ligou para voltar e quando voltei ela com um olhar de julgamento como se já soubesse das práticas mandou entrar. Ele me conduziu até uma salinha e ele começou a se insinuar e se aproximar de mim, fazendo perguntas sobre qual setor eu trabalhava, e através de quem eu cheguei na prefeitura. Já cara a cara e com as mãos no meu ombro, bem perto que eu estava sentindo a perna dele próxima de mim, acabei informando que cheguei através da esposa dele e foi o que me salvou porque me soltou imediatamente mandando sair de lá”, revelou a ex – servidora.

A fonte que não quis ser identificada mas garante que muitas servidoras se submetem por estarem vulneráveis e acabam até sendo promovidas para outros setores.

Durante a entrevista ela sugere que a delegada abra um canal para denúncias e garante que muitas mulheres contarão os casos de assédios vividos.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Com informações dos repórteres João Gabriel Vilalba.