Homem é encontrado seminu e com marcas de tiros na fronteira

Uma pessoa não identificada foi encontrada morta na manhã de hoje (17), na entrada do bairro Añareta’i, a 50 metros da Ruta, distrito de Cerro Cora (Py), município de Bella Vista Norte, que também faz fronteira com Mato Grosso do Sul. De acordo com informações da polícia paraguaia, o corpo da vítima foi encontrado amarrado e com diversas marcas de tiros pelo corpo.

Conforme informações divulgadas pela Rádio Futuro 97.5 FM, a vítima é do sexo masculino e estava seminu, em posição ventral. Ela usava uma camisa branca, onde teve seus braços amarrados com a vestimenta. Não foi divulgado o nome da vítima.

Equipes da polícia paraguaia investigam o caso.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.