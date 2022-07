Rayssa, Pâmela e Gabi vão à final de etapa do Mundial de Skate Street

O Brasil começou bem a primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street (SLS, sigla em inglês), em Jacksonville, na Flórida (Estados Unidos). Medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, a maranhense Rayssa Leal avançou à final com total de 20 pontos, a maior nota da fase classificatória. Atual bicampeã da SLS, Pamela Rosa (15,9) também se garantiu na final na quarta colocação, assim como Gabriella Mazzeto (10,2), oitava e última colocada.

A disputa do pódio será neste domingo (17) a partir das 12h30 (horário de Brasília).No masculino, o único brasileiro a competir na final, a partir das 15h, será Felipe Gustavo, que se classificou em quarto lugar (25 pontos).

Raysa Oliveira, a Fadinha, busca seu quarto título em etapas da SLS. Há uma semana a maranhense ficou em quinto lugar no Pré-Olímpico de Skate Street, em Roma (Itália). Neste sábado, Rayssa liderou a classificação, deixando para trás as japonesas Yumeka Oda (18,7 pontos) e Momiji Nishiya, campeã olímpica (17,5).

Com informações do Agência Brasil