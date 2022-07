Jardim Veraneio atrai grandes construtoras a investirem na região

Metro quadrado de condomínio de luxo já valorizou 120%

O mercado imobiliário de Campo Grande está sob o olhar do Jardim Veraneio. De acordo com o Fipezap, o metro quadrado na região do Prosa, onde está localizado o bairro, valorizou 10,8% em 12 meses, sendo comercializado a R$ 6.512 /m². Um complexo de condomínios de alto padrão, da Plaenge, promete trazer ainda mais desenvolvimento e valorização para a região.

O presidente do CRECI-MS (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul), Eli Rodrigues, acredita que o crescimento e pleno desenvolvimento é devido a dimensão de possibilidades que as áreas da região oferecem.

“Esse processo vem ao longo dos últimos anos, a região é privilegiada e os terrenos grandes atraem empreendimentos para construção de condomínios e casas grandes de luxo. Alguns construtores optam por terrenos maiores e é uma região que oferece isso”, argumenta.

O presidente do Sindicato de Habitação de Mato Grosso do Sul, Geraldo Paiva, explica que a região está avançando devido aos preços propícios e estruturas benéficas para construções de grandes e médios condomínios fechados.

“Os condomínios ou “loteamentos fechados” tem mercado cada vez maior em Campo Grande. A procura após a pandemia aumentou pela vontade da população de voltar a morar em casa e essa região tem vocação para loteamentos fechados onde os compradores tem maior poder aquisitivo, até por isto, a oferta de atrativos como piscinas e quadras são mais fácil de serem adsorvidas no preço de venda” finaliza.

A empresa FTX Negócios Imobiliários já vende o metro quadrado do lote, no Jardim Veraneio, a R$ 2,2 mil em um dos novos empreendimentos que está em construção. No início, o preço era de R$ 1 mil, ou seja, ocorreu valorização de 120%.

Em parceria com a Plaenge, o condomínio Riviera Home Club, foi o primeiro, de nove, a ser entregue em março deste ano. Com uma estrutura de alto padrão o espaço conta com fiação subterrânea, além de uma piscina de 500 m² proporcionando a sensação de resort. Todos os lotes já foram vendidos antes mesmo do

lançamento.

O espaço tem uma área total de 23 hectares, com lotes de 500 a 720 metros. Por isso, devido a dimensão do espaço, as visitas são feitas de patinete para otimizar tempo.

Após o sucesso de vendas do empreendimento, o sócio-proprietário da imobiliária FTX, Thiago Normando, já adianta que o segundo lançamento deve ser superior ao anterior. “Nesse próximo os lotes são a partir de 500 m² a mais de mil metros quadrados, tudo de grande porte e superior ao entregue”, salienta.

Localização

Além de uma estrutura de última geração, os condomínios da região são favorecidos com uma localização privilegiada, ao lado do Parque dos Poderes, e fácil acesso ao Shopping Campo Grande e Bosque dos Ipês e ao Centro. O paisagismo do bairro conta com 430 mudas de Ipê e Pau Ferro, além de 9.185 m² de plantio de grama.

Plano diretor

O plano diretor divide o Jardim Veraneio em duas partes, com isso, após o anel viário não é permitido verticalizar, ou seja, não tem prédios e nem terá, somente condomínios de casas, na horizontal.

Agora, já a área antes da BR, o plano permite verticalizar, tanto que construtoras já estão apostando nessa área para construção de prédios.

Venda de imóveis residenciais em Campo Grande acumula 11,99% em 12 meses

A venda de imóveis, em Campo Grande, já acumula alta de 11,99% em 12 meses. É o que indica o índice Fipezap, índice que acompanha os preços de imóveis residenciais e comerciais. Já no ano, de janeiro a junho, o aumento nas vendas foi de 6,07%.

Conforme o levantamento, em junho, o preço médio do metro quadrado, está a R$ 4.866. No Centro, o m² está R$ 4.881; na região do Segredo (R$ 3.983); Bandeira (R$ 3.928); Lagoa (R$ 3.126); Anhanduizinho (R$ 2.803); e Imbirussu (R$ 2.757).

[Texto: Por Taynara Menezes com colaboração de Izabela Cavalcanti, do Jornal O Estado de MS]