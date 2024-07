Detentas do Estabelecimento Penal Feminino da Capital são contempladas com projeto “Conversas com Cinema”

O projeto promove acolhimento e reflexão das detentas por meio da sétima arte

A cineasta formada em Audiovisual pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Geiciane Feitosa é a responsável pelo projeto ‘Conversas com Cinema’ que tem como objetivo promover acolhimento e reflexão entre as detentas do Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto e Aberto de Campo Grande, por meio da sétima arte.

O projeto atende em média 20 internas por sessão e exibe produções regionais como filmes e curtas-metragens, que priorizam histórias que promovem reflexão e identificação com a realidade vivida pelas detentas, além de possibilitar uma ressocialização por meio do cinema.

“Elas veem que existem outras possibilidades. A gente se vê nessas histórias, reflete e muda pensamentos. São pessoas que não são vistas pela sociedade, e esse projeto é uma forma de mostrar que elas também precisam de acesso à cultura”, afirma Geiciane.

Uma das beneficiadas pelo “Conversa com Cinema”, de 56 anos, encontrou força para cumprir sua pena através das iniciativas oferecidas. “Temos vários cursos aqui e a orientação das servidoras. Esse projeto do cinema traz um incentivo pra gente. Quando participamos, percebemos que somos importantes para a sociedade também”, afirma.

Atualmente, cerca de 100 mulheres cumprem pena no regime semiaberto na Capital, e 90% delas exercem atividades laborais remuneradas. A unidade disponibiliza outros projetos que incentivam a educação, como a leitura, e as detentas também podem participar de palestras, atividades com psicólogos e rodas de conversas.

Com informações da Agência de Notícias de MS

Leias Mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram