Guarda prende homem de 28 anos acusado de estuprar esposa na noite de Natal

Homem de 28 anos, que não teve o nome revelado, foi preso na manhã desta segunda-feira (26) acusado de estuprar a própria esposa na noite do dia 25 de dezembro. O caso aconteceu no Distrito de Anhanduí, na casa onde o casal mora, e o suspeito foi encontrado em uma fazenda pela equipe da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a situação foi repassada aos guardas na parte da manhã de ontem por um servidor público municipal lotado na Unidade de Saúde da Família do distrito de Anhanduí (USF-Anhanduí), o servidor relatou o fato envolvendo uma suposta violência doméstica e informou que a vítima estaria machucada em uma residência localizada na Rua dos Alcântaras.

De imediato a equipe se deslocou para o local e encontrou a vítima, que apresentava dificuldades de se comunicar, caminhar e aparentava estar em estado de choque, devido às agressões sofridas pelo seu companheiro. Segundo ela, no dia 25 ela foi agredida fisicamente e sexualmente pelo seu companheiro, que lhe desferiu tapas, arranhões, tentou sufocá-la com uma coberta, colocou dedos dentro de sua boca provocando sangramento e lesões em sua garganta.

Abalada, a mulher ainda disse que o seu convivente a estuprou diversas vezes e que na noite dos abusos tentou gritar por socorro, mas não foi ouvida. Por fim, a mulher afirmou que as agressões só se encerraram no início da manhã do dia 26 com a chegada da sua filha menor, posteriormente ela buscou amparo na casa de uma amiga que acionou a equipe da Guarda. Os agentes foram até o local e a vítima foi encaminhada para atendimento médico. Em seguida, os guardas foram até a fazenda onde o acusado presta serviço e efetuaram a prisão em flagrante.

Ao ser abordado, o acusado negou que tivesse violentado a vítima e disse que somente teria mantido atos sexuais com a mesma, disse ainda que não se lembra de detalhes porque estava muito bêbado. Sem documentos, o homem apresentou nervosismo durante abordagem e precisou ser algemando para ser encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como estupro e é investigado.