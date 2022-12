Ciclista flagra mãe e filhote de tamanduá mortos às margens de estrada

Durante um passeio de bicicleta rotineiro, a ciclista e fiscal agropecuária, Alelis Fernanda Furtado Lui, flagrou 3 tamanduás mortos às margens da Estrada Parque de Piraputanga, em Aquidauana, distante 140 quilômetro da Capital, na manhã desta terça-feira (27).

De acordo com Alelis, que registrou a cena na MS-450, os animais estavam estirados bem na beira da estrada, um ao lado do outro, sendo um deles um filhote caído ao lado da mãe. Um outro tamanduá foi encontrado morto no distrito de Camisão pela fiscal. “Eu estava fazendo o passeio de bicicleta quando reparei em uma mancha vermelha no chão e parecia que alguma coisa tinha arrastado aquele sangue, eu voltei para ver o que era e chegando lá me deparei com mãe e o filhote atropelado, parecia que o motorista que atropelou arrastou eles”.

Em entrevista, Fernanda disse ainda que acredita que os animais tenham sido atropelados de madrugada. “Ali por ser uma estrada parque tem muito turista, pessoal de fora e eles acabam bebendo demais indo para Piraputanga e Camisão e perdem o controle de velocidade, é bem triste essa cena. Estávamos com um colega de São Paulo, saímos para fazer um passeio com o intuito de contemplar a natureza e nos deparamos com essa situação”, lamentou.

Crime – Atropelar animais silvestres não é, necessariamente, considerado crime. No entanto, abandoná-lo doente ou ferido pode ser enquadrado como maus-tratos, de acordo com Decreto Federal nº 4.645, de 10 de Junho de 1934. Este crime prevê detenção de três meses a um ano, além de multa. A orientação nestes casos é informar a PMA sobre o atropelamento caso o animal não esteja morto e esperar pelo socorro. Se ele morrer, é necessário retirá-lo da pista e também informar a PMA. Os telefones da PMA em Campo Grande são o (67) 3357-1500 e o (67) 9984-5013.