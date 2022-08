Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua está de mudança para Libra logo cedo, sinal de que as parcerias vão contar com vibes maravigolds neste início de semana! Você gosta de agir e nem sempre tem paciência para trocar ideias com os colegas primeiro, mas se controlar a impaciência, pode se surpreender com os bons resultados que vai conquistar, meu cristalzinho. Os relacionamentos pessoais também contam com a proteção das estrelas, por isso, faça a sua parte para deixar a solidão bem longe. E por falar nisso, se o seu coração está solitário, há chance de cair de amores por alguém que conheceu há pouco tempo. Tem compromisso? Nesse caso, diálogo e boa vontade são garantia de momentos maravilhosos a dois.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Segundou, meu bem, e você começa a semana com as melhores vibes para mergulhar no trabalho e dar conta de qualquer perrengue que aparecer pelo caminho! Com a Lua em Libra logo cedo, dedicação e responsabilidade são qualidades que você terá de sobra no serviço. Há chance de descolar uma grana extra também, mas o dinheiro está ligado diretamente ao seu rendimento no serviço. A boa notícia é que a saúde segue protegida e você pode fazer ajustes na alimentação ou pensar em se movimentar mais. Com tanta coisa exigindo atenção, o romance pode cair na rotina. Paquera com alguém que encontra sempre pode emplacar, por isso, olhe mais ao redor e dê uma chance a um colega.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você começa a semana com as melhores vibes, Gêmeos! A Lua está de mudança para o seu paraíso astral logo cedo, sinal de que vai sobrar energia e disposição para se jogar em qualquer programa que despertar sua atenção. Mas, por mais que esteja sonhando em se divertir e curtir a vida, primeiro é preciso focar nas suas responsabilidades, tá? Criatividade e habilidade para lidar com as pessoas são trunfos que poderá usar para dar conta das tarefas. A sorte também está ao seu lado: que tal fazer uma fezinha? Na paquera, seu charme será imbatível, mas pode acabar disputando o crush com uma amiga. O romance está protegido pelas estrelas! Só evite implicar com os amigos do mozão.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A vontade de curtir seu cantinho fica mais intensa, Câncer, e seu lado caseiro ganha um reforço da Lua logo cedo. Se trabalha com um familiar ou com produtos e serviços para a casa, as estrelas avisam que tem tudo para ter sucesso. À noite, relembrar bons momentos com a família ou organizar aquelas fotos antigas promete aquecer seu coração! Mas nem tudo é perfeito e diferenças de opinião podem resultar em cobranças e brigas. Sabendo disso, cabe a você desarmar essa bomba e manter a paz! Os momentos com o mozão ganham mais intimidade, mas cuidado com o ciúme. A paquera anda se arrastando, mas vale cultivar alguns contatinhos para se aproximar em outro momento.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sua mente vai fervilhar com ótimas ideias e projetos logo cedo, Leão, o que pode trazer bons resultados no trabalho. Raciocínio rápido e facilidade para se comunicar também podem virar um grande trunfo neste início de semana. O desejo de dar uma volta por aí vai crescer, mas também pode se divertir na internet ou batendo papo com os amigos por mensagem mesmo. O importante é afastar a mesmice e fazer algo divertido com quem ama. Se está pensando em viajar com o mozão, vale olhar cada detalhe com calma e confirmar roteiro, hospedagem, etc., com antecedência para evitar imprevistos. Mas é na paquera que seu jeito mais descolado e falante fará toda a diferença. Se joga!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Com a entrada da Lua em Libra logo cedo, as finanças contam com as melhores vibes! É hora de colocar as mãos na massa, mostrar que dá conta das suas responsabilidades e até assumir um trabalho extra se precisa dar uma reforçada na conta bancária. Também é um bom momento para agarrar qualquer oportunidade de promoção ou aumento, o que vai se refletir positivamente nas suas reservas financeiras. À noite, pode ter boas novas envolvendo uma herança ou negociação, mas os gastos pedem mais cuidado, tá? As finanças do casal ganham mais destaque agora e podem trocar ideias sobre o orçamento de casa. Já a paquera anda devagar, devagarinho…

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua brilha linda e leve no seu signo logo cedo, Libra, sinal de que você começa a semana com pique total! Aproveite para resolver logo cedo qualquer assunto que exige atenção extra e tente manter a atenção concentrada nas tarefas, tá? À tarde, trabalho em equipe ou que envolve gente de fora tem mais chance de dar certo. Os estudos também contam com as bênçãos das estrelas e pode ser a chance que estava esperando para começar um curso e turbinar seu currículo. Seu charme tá on e vai fazer o maior sucesso com novos contatinhos – nem a distância será capaz de atrapalhar a paquera! Mas, com o mozão, aposte na diplomacia e na leveza para driblar alguns atritos à noite.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A segundona começa com a Lua infernizando seu astral e tudo o que você vai querer é ficar no seu canto e sossegar. Mas como nem sempre dá para fazer só o que a gente tem vontade, o jeito é sacudir a poeira e encarar o batente, bebê! Priorize as tarefas que podem ser feitas a sós, ou que exigem investigação e atenção aos detalhes. Sua intuição, que já é forte, estará quase sobrenatural e pode ajudar a descobrir quem merece confiança – ou não. A saúde precisa de atenção à noite, por isso, não abuse. Astral de mistério mexe com a paquera e pode ter surpresa interessante pela frente.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O dia começa animado com a Lua de mudança para Libra e você vai ferver com mil ideias e sonhos nesta segundona. É um bom momento pra dividir seus projetos com pessoas que podem colaborar para o seu sucesso, Sagita. No trabalho, a cooperação também será o caminho para dar conta de tudo o que precisa fazer. À noite, as estrelas mandam o papo reto: disputar um crush com alguém da turma nem sempre acaba bem! Repense suas estratégias na paquera e dê um passo atrás se não estiver realmente a fim. Não vale a pena perder uma amizade verdadeira por causa de um lance passageiro. A dois, a sintonia deve crescer e proteger o romance.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Segundou, bebê, e com a Lua de mudança para Libra, você terá disposição para correr atrás do que quer, mesmo que seja preciso deixar de lado alguns planos pessoais. A boa notícia é que esse esforço extra tem boas chances de melhorar a sua imagem com a chefia e, se pintar uma oportunidade de promoção, seu nome pode entrar na lista! O lado ruim é que sua atenção está toda na carreira e vai faltar tempo para ficar em casa e curtir a família à noite, o que pode acabar em cobranças. A sua popularidade pode movimentar as coisas na paquera, mas talvez esse não seja seu foco principal hoje. Você pode fazer planos a longo prazo que incluem o mozão e solidificam o romance.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua está de mudança para Libra hoje e as estrelas enviam boas energias pra fazer aquela viagem que vinha sonhando há tempos! Não tá nos planos pra hoje? Não tem problema, aproveite para planejar cada detalhe – só não vale perder o foco nas tarefas. No trabalho, tudo vai fluir bem, mas a dica é priorizar as tarefas ou projetos que podem ser feitos em equipe ou que envolvem pessoas que estão longe. Uma paquera que começou nas redes sociais tem tudo pra dar certo e virar algo mais concreto. Tem compromisso? Então, aproveite para encantar o par com o seu alto-astral. Há sinal de descontração na vida a dois, mas atenção com mal-entendidos.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Segundou, Peixes, e a Lua entra em Libra e destaca a sua habilidade para fechar um negócio, pechinchar um desconto, encontrar boas oportunidades no trabalho… Tudo deve correr melhor se der ouvidos ao seu sexto sentido, que promete fazer hora extra hoje. As mudanças também seguem em alta e você pode dar aquela renovada em casa, iniciar uma reforma ou só fazer uma faxina boa nos armários para jogar fora tudo o que não usa. Deixe as boas energias circularem no seu lar! Outra boa notícia é que o desejo promete fogo no parquinho para quem já tem compromisso. Se usar seu lado sensual na paquera, vai dar um chega pra lá na solidão num instante, meu cristalzinho.

Veja a previsão dos outros dias para o seu signo.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.