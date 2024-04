Haddad cria Comitê Permanente de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão no Ministério da Fazenda

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), na segunda-feira (1º) a portaria com a medida que criou o Comitê Permanente de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão, criada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para promover a igualdade de gênero, étnico-racial e o respeito à diversidade no ministério.

Entre os objetivos do Comitê está a proposta de propor e acompanhar iniciativas relacionadas aos temas de diversidade e inclusão; e contribuir, quando solicitado, com a elaboração de políticas públicas.

Também será competência do Comitê, identificar políticas, programas e ações que abordem os temas de gênero, raça, etnia e diversidade que possam ser aplicadas no âmbito da Fazenda; apresentar um plano de ação com propostas a serem incorporadas, se aprovadas, nos programas e ações da pasta e na construção de políticas públicas inclusivas, destinadas a reparar desigualdades sociais, de gênero, raça, etnia; e fomentar parcerias junto a comunidades e entidades de natureza pública e/ou privada.

O Comitê será composto por um representante do(a):

– Gabinete do ministro, que o presidirá;

– Secretaria-Executiva do ministério;

– Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

– Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;

– Secretaria de Política Econômica;

– Secretaria do Tesouro Nacional.

– Secretaria de Assuntos Internacionais;

– Secretaria de Reformas Econômicas;

– Secretaria de Prêmios e Apostas;

– Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária; e

– Assessoria Especial de Controle Interno.

para a escolha dos integrantes, será necessário a observação de critérios sociais de gênero, étnico-racial e diversidade, priorizando a representação de mulheres e de pessoas negras. O gabinete do ministro será representado pelo titular da Assessoria de Participação Social e Diversidade.

A portaria acrescenta ainda que, a participação no Comitê “é considerada prestação de relevante serviço público e não enseja qualquer remuneração, devendo ser registrada nos assentamentos funcionais dos membros”.

De acordo com o Ministério da Fazenda, a criação do Comitê “é uma resposta estratégica às crescentes demandas por mais diversidade e inclusão nas esferas públicas”.

Dados

Os resultados do Censo Demográfico 2022 mostram que as mulheres correspondem a 51,5% da população residente no Brasil, e o número de pessoas que se identifica como preta/parda no país representa 55,5% do total. Entretanto, de acordo com o governo federal, em fevereiro, eram 1.694 homens em cargos comissionados no Ministério da Fazenda, ante 870 mulheres, ou seja, 66% contra 33,9%; e apenas 641 pretos/pardos, ante 1.923 das demais raças/cores, isto é, 25% contra 75%.

Com informações do SBT News.

