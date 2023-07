Guarda Civil Metropolitana prende suspeito de sequestrar mulher na Capital

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) prendeu e encaminhou para a Deam (Delegacia Especializada de Atêndimento a Mulher), o suspeito de ter sequestrado, agredido e roubado uma mulher na manhã desta terça-feira (11), em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a equipe policial recebeu a informação de que no CEINF do Bairro Jardim Centro-Oeste, uma funcionária podia ter sido sequestrada. Por volta de 7h, um carro desconhecido teria pego a vítima e a jogado à força no veículo.

Conforme disse testemunhas, outros funcionários entraram em contato com a vítima, que respondeu por outro número de telefone dizendo que estaria bem e que apenas passou mal.

Diante dos fatos, os agentes investigaram alguns endereços até que a vítima foi localizada no Jardim Canguru, com uma amiga. A mulher foi encontrada com ferimentos no rosto.

Aos policiais, a amiga da vítima confirmou que os machucados foram causados por socos realizados pelo suspeito, além dela ser vítimas de ameaças constantes.

Em seguida, elas indicaram o possível endereço do suspeito, no bairro Jardim Los Angeles. No local, as autoridades encontraram o suspeito em uma motocicleta. O mesmo considerou fugir, mas desistiu e se entregou.

A vítima foi conduzida para a Casa da Mulher Brasileira. Ela relata que foram roubados dois celulares, que o suspeito informou ter jogado em um terreno baldio. Porém, os policiais não conseguiram localizar os aparelhos.

