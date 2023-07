Presas, funcionárias de creche aparecem em vídeos dopando e agredindo crianças

Policiais da DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) de Naviraí prendeu, na segunda-feira (10), duas mulheres que trabalhavam em uma creche particular do município do interior, acusadas de torturarem e doparem as crianças que possuem em torno de 2 anos.

Segundo Ta Na Mídia Naviraí, informações apontam que, após denúncias, a Polícia Civil local, com autorização da Justiça, instalou câmeras com áudio e vídeo que flagraram a ação das cuidadoras presas em flagrante.

De acordo com a Delegada Sayara Quintero Martins, as investigações iniciaram após relatos de uma criança que havia sofrido agressões. Ela teria indicado que ela e seus colegas de sala haviam sido medicadas para dormirem.

Pelas imagens, foi descoberto que a funcionária dava o medicamento que dava sono nas crianças. Já a proprietária da creche, que também trabalhava como cuidadora, aparece batendo a cabeça das vítimas contra o sofá, além de colocar pano na boca das crianças. Acesse Também: Homem é preso após confessar ter espancado a esposa com pedaço de madeira