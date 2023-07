MIS e Fundação da Cultura oferecem curso de fotografia com câmera de celular gratuitamente

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS-MS), anunciou nesta terça-feira (11/07) a abertura das inscrições para o “Curso de Fotografia: Câmera de Celular Intermediário”. Ministrado pelo renomado professor e fotógrafo Alexandre Sogabe, o curso é direcionado para pessoas a partir de 12 anos e tem como objetivo introduzir os participantes no uso avançado dos recursos de fotografia disponíveis em smartphones. As aulas acontecerão gratuitamente nos dias 15, 22 e 29 de julho de 2023, das 14h às 17h.

As vagas são limitadas e os interessados devem realizar suas inscrições através do link (https://forms.gle/b76P4nfj6jRCpAgr9) a partir de quinta-feira, 13 de julho, às 16h. Serão disponibilizadas 20 vagas presenciais gratuitas, permitindo uma experiência mais próxima e interativa para os participantes.

O conteúdo do curso aborda conceitos fundamentais da fotografia, como profundidade de campo, velocidade de abertura, valor de exposição e representação do movimento, utilizando a câmera do celular como uma ferramenta versátil. Os participantes terão a oportunidade de aprender sobre o conceito de diafragma e sua relação com a profundidade de campo, o controle do obturador para representar o movimento, noções de fotometria e compensação de exposição.

O Curso de Fotografia passou por uma reformulação, passando a ser dividido em três módulos de fotografia e um de vídeo. O módulo atual, “Celular Intermediário”, é o segundo de uma sequência que busca atender às necessidades dos participantes de acordo com o avanço constante das tecnologias. Alexandre Sogabe, um dos ministrantes do curso, afirma que a reformulação tem como objetivo proporcionar uma didática que atenda melhor às expectativas dos alunos.

O ministrante, Alexandre Sogabe, é Mestre em Estudos de Linguagens e possui vasta experiência na área de fotografia, incluindo o desenvolvimento de cursos técnicos e participação em concursos fotográficos. Ele coordena o Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul e traz consigo um conhecimento aprofundado da arte e técnica fotográfica.

O curso terá certificado de participação e as aulas acontecerão no Centro Museu da Imagem e do Som de MS, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar. Os inscritos deverão trazer um smartphone com o aplicativo Open Câmera instalado. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3316-9178 ou pelo e-mail [email protected].

Com Informações da Fundação da Cultura