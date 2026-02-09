IFMS oferece cursos EAD gratuitos em 15 municípios de MS

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade a distância, com início das aulas ainda no primeiro semestre de 2026. Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de março, sem cobrança de taxa.

As vagas são para os cursos de Assistente Administrativo, Operador de Computador e Vendedor, todos na modalidade FIC (Formação Inicial e Continuada), com duração de três meses. As oportunidades estão distribuídas em 15 municípios do Estado, entre eles Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Nova Andradina e Maracaju.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, utilizando o CPF. O candidato precisa realizar ou atualizar o cadastro e selecionar o curso e o município desejados, conforme previsto no Edital nº 06/2026. A confirmação da inscrição será enviada por e-mail.

Nos locais onde a procura for maior que o número de vagas, a seleção ocorrerá por meio de sorteio eletrônico, previsto para o dia 9 de março. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 17, com período de matrícula entre 18 e 27 de março.

As aulas estão programadas para começar em 13 de abril de 2026. Ao final do curso, os participantes receberão certificado com validade em todo o território nacional.

Candidatos sem acesso à internet podem procurar a Central de Relacionamento dos campi do IFMS ou os polos de educação a distância para realizar a inscrição. Outras informações estão disponíveis pelo e-mail cursos.ead@ifms.edu.br.

