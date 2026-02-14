Grupo que furtava caminhonetes para o tráfico é desarticulado com prisão de suspeito na Capital

Nos últimos cinco dias, ao menos três furtos com o mesmo modo de execução foram registrados em bairros da região urbana. A partir da análise de imagens de segurança e de diligências investigativas, os policiais identificaram o suspeito e localizaram o veículo utilizado nas ações.
O homem, identificado pelas iniciais V.H.D.S., foi localizado em um condomínio residencial nas proximidades da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No local, as equipes recuperaram uma das caminhonetes furtadas, confirmando a ligação direta do investigado com a sequência de crimes.
Segundo as investigações, o suspeito teria vindo de outro estado com a missão de furtar caminhonetes para abastecer uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Os veículos seriam posteriormente encaminhados para regiões de fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai.
Ainda conforme a apuração, cabia ao suspeito furtar os veículos e mantê-los escondidos em locais estratégicos até que outros integrantes do grupo realizassem o transporte. Ele foi encaminhado à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.
A DEFURV segue com as investigações para identificar outros envolvidos e possíveis receptadores. A ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal em Dourados.
