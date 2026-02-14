Grupo que furtava caminhonetes para o tráfico é desarticulado com prisão de suspeito na Capital

Investigação aponta esquema interestadual que levava veículos roubados para fronteiras do Brasil com Bolívia e Paraguai Um homem foi preso nesta sexta-feira (13) suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por uma série de furtos de caminhonetes Toyota em Campo Grande. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DEFURV), após a identificação de um padrão nos crimes registrados recentemente na Capital.

Nos últimos cinco dias, ao menos três furtos com o mesmo modo de execução foram registrados em bairros da região urbana. A partir da análise de imagens de segurança e de diligências investigativas, os policiais identificaram o suspeito e localizaram o veículo utilizado nas ações.

O homem, identificado pelas iniciais V.H.D.S., foi localizado em um condomínio residencial nas proximidades da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No local, as equipes recuperaram uma das caminhonetes furtadas, confirmando a ligação direta do investigado com a sequência de crimes.

Segundo as investigações, o suspeito teria vindo de outro estado com a missão de furtar caminhonetes para abastecer uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Os veículos seriam posteriormente encaminhados para regiões de fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai.

Ainda conforme a apuração, cabia ao suspeito furtar os veículos e mantê-los escondidos em locais estratégicos até que outros integrantes do grupo realizassem o transporte. Ele foi encaminhado à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

A DEFURV segue com as investigações para identificar outros envolvidos e possíveis receptadores. A ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal em Dourados.

