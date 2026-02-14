Blocos oficiais desfilam neste sábado em Corumbá e folia se estende até a madrugada

Neste sábado (14), o carnaval de Cormbá segue com a programação e desfilam 11 blocos culturais filiados à Liga Independente dos Blocos Oficiais do Carnaval de Corumbá (LIBLOCC). As apresentações começam às 20 horas, na Passarela do Samba, que compreende a rua Frei Mariano e a avenida General Rondon.

Entram na avenida, pela ordem, os blocos Afro Samba Reggae, Águia da Vila, Clube dos Sem, Flor de Abacate, Os Intocáveis, Praia, Bola e Cerveja, Arthur Marinho, Bola Preta, Oliveira Somos Nós, Nação Zumbi e Vitória Régia.

As agremiações serão avaliadas por comissão de jurados nos quesitos Melodia, Bateria, Harmonia e Evolução. A apuração das notas está prevista para a tarde da Quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro, quando será conhecido o bloco campeão do Carnaval deste ano.

Após os desfiles, a programação segue com show popular da Banda MBW, a partir das 02 horas, no palco montado na Praça Generoso Ponce.

