Denúncia de possível violência sexual prende homem durante Operação Carnaval em Corumbá

Suspeito foi localizado após buscas no Passo do Lontra e encaminhado à delegacia

Neste sábado (14), uma equipe da Polícia Militar Ambiental atendeu uma denúncia de suposto crime contra a dignidade sexual na região do Passo do Lontra, em Corumbá, durante a Operação Carnaval Corumbá 2026.

Segundo o Diário Corumbaense, informações repassadas à guarnição informaram que um grupo estava reunido consumindo bebidas alcoólicas quando a comunicante relatou ter acordado e percebido sinais que indicariam possível violência sexual. O suspeito não estava no local no momento da chegada dos policiais.

Os militares iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar o homem apontado na denúncia. Ele foi detido e recebeu voz de prisão. Em seguida, o suspeito foi encaminhado à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar Ambiental informou que, mesmo durante operações específicas, como as realizadas no período de Carnaval, as equipes permanecem de prontidão para atender ocorrências emergenciais e garantir o encaminhamento adequado dos casos às autoridades competentes.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.