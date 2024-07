Cresce o número de mortes em MS por intervenção da Policia

O ano de 2023 registrou 160% a mais de mortes no estado em comparação ao ano de 2022

De acordo com dados publicados hoje (18), no Anuário de Segurança Pública, Mato Grosso do Sul registrou 133 mortes por intervenções policiais em 2023. O número representa o aumento de 160% em comparação ao ano de 2022, que registrou apenas 51 mortes.

Os dados mostram que deste número, 33 mortes foram decorrentes de intervenção de policiais civis em serviço, 98 por policiais militares e duas por policiais militares ausentes do ambiente de trabalho.

