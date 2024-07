Duas pessoas são presas por contrabandearem agrotóxicos em MS

A residência dos rapazes serviam como depósito para os produtos contrabandeados do Paraguai. Os policiais também prenderam dois veículos.

A PRF (Policia Rodoviária Federal) prendeu duas pessoas nessa quarta-feira (17), após serem flagrados contrabandeando 1 tonelada de agrotóxicos na cidade de Mundo Novo, região Sul do Estado.

A ação foi feita por agentes de Guaíra (PR) e Naviraí.

A residência dos rapazes serviam como depósito para os produtos contrabandeados do Paraguai. Os policiais também prenderam dois veículos no local.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Naviraí.

