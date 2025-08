Grupo com seis pessoas é multado em R$ 275 mil pela PMA por desmatamento no Estado

Ação aconteceu em área de reserva; madeira era transportada em caminhão e caminhonete

Seis pessoas foram autuadas por desmatamento ilegal na tarde de quinta-feira (31), em uma área de reserva ambiental localizada entre o distrito de Quebra Coco e o município de Sidrolândia. O grupo foi surpreendido por uma equipe da Polícia Militar Ambiental enquanto extraía madeira do tipo aroeira.

No local, os policiais encontraram um caminhão carregado com 220 postes de madeira, além de uma caminhonete usada para dar apoio ao transporte. Segundo os envolvidos, a extração ocorria desde segunda-feira (28), dentro de uma área de reserva que pode pertencer a território indígena.

A operação começou após uma denúncia anônima e contou com apoio de imagens de satélite e drones com câmeras térmicas. Com o material apreendido, os suspeitos foram trazidos para a sede da Polícia Federal em Campo Grande.

O grupo recebeu uma multa ambiental no valor de R$ 275 mil, por cortar e transportar madeira de área protegida sem autorização. O caso segue sendo investigado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram