Mais de 250 mil candidatos se inscreveram pelo sistema de cotas no CNU 2025

Nova edição do concurso nacional aplica, pela primeira vez, as regras da Lei de Cotas atualizada



A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) registrou mais de 250 mil pessoas inscritas por meio do sistema de cotas. Ao todo, 252.596 candidatos optaram por disputar vagas reservadas para pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência.

O número expressivo de inscrições vem junto à aplicação inédita da nova Lei de Cotas (nº 15.142/2025), que elevou para 30% a reserva obrigatória de vagas em concursos públicos. Pela regra atual, 25% das vagas vão para candidatos negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. A legislação também garante que essas cotas valham não apenas para as vagas abertas no edital, mas também para aquelas que surgirem durante o período de validade do concurso.

Entre os inscritos por cotas, o maior grupo é o de pessoas autodeclaradas negras: 210.882 candidaturas — o que representa 27,7% do total de inscritos. Na edição anterior, esse percentual foi de 20%. A maior concentração desse público está nas áreas de regulação, administração e seguridade social.

Já entre os candidatos indígenas, foram registradas 6.657 inscrições, com destaque para o bloco temático de regulação intermediária. Pessoas com deficiência, que têm direito garantido pela Lei nº 8.112/90, somam 30.053 inscritos — cerca de 3,9% do total.

Outro destaque do concurso deste ano é a política de paridade de gênero. Como 60% dos inscritos são mulheres, o edital prevê mecanismos para garantir que elas tenham representação equilibrada na próxima etapa. Se, em algum cargo, a proporção de mulheres classificadas para a prova discursiva for inferior a 50%, serão chamadas mais candidatas do sexo feminino, desde que elas tenham alcançado desempenho mínimo exigido na prova objetiva.

O edital também prevê condições especiais no dia da prova, como tempo adicional para candidatos com deficiência e recursos de acessibilidade para mulheres gestantes ou lactantes de bebês com até seis meses de idade.

O CNU 2025 oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais. As provas objetivas da primeira fase estão previstas para o dia 5 de outubro. Os classificados nessa etapa seguem para a fase discursiva, marcada para 7 de dezembro. Do total de vagas, 2.480 são para contratação imediata e 1.172 devem ser preenchidas em convocações futuras.

