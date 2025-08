Tempo seco e possibilidade de chuvas são esperados neste sábado em MS

Chances de precipitações ocorrem entre a tarde e a noite nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste

Neste sábado (02), a previsão indica tempo firme em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade. Essa condição meteorológica está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de precipitações, mantendo o tempo firme em todas as regiões do estado.

A presença de ar seco contribui para a redução significativa dos níveis de umidade relativa do ar com valores variando entre 15-35%, caracterizando situação de atenção para baixa umidade.

Diante desse cenário, recomenda-se a adoção de medidas preventivas, como umidificar os ambientes, a ingestão frequente de líquidos e a restrição da exposição solar nos horários mais quentes e secos do dia.

Podem ocorrer mudanças no tempo entre a tarde e a noite de sábado (02/08), com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas, com destaque para as regiões sul, sudeste e sudoeste do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 11-19°C e máximas entre 28-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 18-25°C e as máximas entre 33-35°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 12-19°C e máximas entre 31-35°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 16-22°C e máximas entre 31-33°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

