Grávida é agredida com soco na barriga pelo companheiro e socorrida em estado de risco na Capital

Uma gestante de 32 anos foi agredida pelo companheiro, de 21, na noite de ontem, domingo (9), no Jardim Noroeste, em Campo Grande. A mulher, que está grávida de sete meses, levou um soco na barriga e chutes nas pernas durante a briga. O agressor foi preso em flagrante por lesão corporal e dano, no âmbito da violência doméstica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada após denúncia de que um homem havia agredido uma mulher e quebrado a motocicleta dela. Quando os policiais chegaram ao local, uma testemunha informou que o suspeito havia entrado na casa onde mora com a vítima, pegado uma mochila, colocado fogo em um cobertor e fugido em seguida.

Durante as buscas, os militares encontraram o homem e realizaram a prisão. Outra testemunha relatou que a gestante havia sido agredida na casa da cunhada, local para onde os policiais se dirigiram. A mulher estava sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros e apresentava risco de rompimento da bolsa, sendo levada com urgência para a Santa Casa.

Segundo relato, o agressor chegou ao local no momento em que a vítima tentava sair de motocicleta. Ele a impediu de sair, passou a quebrar o veículo e a agrediu fisicamente. O homem confessou ter danificado a carenagem da moto e afirmou que fugiu após ver outras pessoas se aproximando. Com algumas lesões, ele foi encaminhado à UPA do Tiradentes e, depois, à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado.

Onde buscar ajuda em Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande, as mulheres em situação de violência podem procurar a Casa da Mulher Brasileira, localizada na Rua Brasília, s/n, no Jardim Imá, que funciona 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana.

No local, atuam a Deam, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Vara de Medidas Protetivas, além de serviços de atendimento social e psicológico, alojamento, brinquedoteca e o apoio da Patrulha Maria da Penha e da Guarda Municipal. O telefone para contato é o 153.

