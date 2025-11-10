Ceará vence o Corinthians em São Paulo e se afasta da zona de rebaixamento

O Ceará surpreendeu o Corinthians e venceu por 1 a 0, no domingo (9), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O paraguaio Antonio Galeano marcou o único gol da partida aos 31 minutos do primeiro tempo, garantindo um resultado que afasta o time cearense da zona de rebaixamento e aumenta a pressão sobre o Timão.

O Corinthians começou melhor, com mais posse de bola e boas chances criadas, mas parou nas defesas seguras do goleiro Bruno Ferreira. O time paulista chegou a marcar com Gustavo Henrique, mas o lance foi anulado por impedimento de Bidu na origem da jogada. Pouco depois, o Ceará respondeu em contra-ataque rápido: Lucas Mugni avançou pela direita e cruzou para Galeano, que bateu de primeira no canto esquerdo e abriu o placar.

No segundo tempo, o técnico Dorival Júnior tentou mudar o cenário com as entradas de Ángel Romero e Fernandinho, mas o Ceará manteve a marcação compacta e neutralizou as investidas adversárias. O Corinthians finalizou 13 vezes, contra apenas quatro do visitante, mas não conseguiu superar o goleiro Bruno Ferreira, destaque da partida.

Com o triunfo, o Ceará chegou a 42 pontos e subiu para a 12ª posição, enquanto o Corinthians, também com 42, fica atrás nos critérios de desempate e vê a vaga na Sul-Americana mais distante. Na próxima rodada, o Timão enfrenta o Grêmio, fora de casa, e o Ceará recebe o Cuiabá, no Castelão.

Fortaleza e Grêmio empatam em jogo movimentado no Castelão

Em outro duelo da rodada, Fortaleza e Grêmio ficaram no 2 a 2 neste sábado (9), na Arena Castelão, em partida marcada por alternância no placar, expulsão e muitas advertências. Adam Bareiro e Matheus Pereira marcaram para o time cearense, enquanto Carlos Vinícius e Marlon balançaram a rede para o tricolor gaúcho.

O Fortaleza saiu na frente logo aos cinco minutos, mas o Grêmio reagiu e virou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, os comandados de Juan Pablo Vojvoda retomaram o controle e empataram com belo gol de falta de Matheus Pereira. O meia, no entanto, acabou expulso nos acréscimos após carrinho em Franco Cristaldo.

Com o resultado, o Fortaleza chegou a 30 pontos e segue na zona de rebaixamento, enquanto o Grêmio, com 40, permanece no meio da tabela. Na próxima rodada, o Leão enfrenta o Cuiabá, fora de casa, e o Tricolor Gaúcho recebe o Botafogo em Porto Alegre.

Cruzeiro e Fluminense empatam sem gols no Mineirão

No Mineirão, Cruzeiro e Fluminense empataram por 0 a 0, neste domingo (9), em um duelo equilibrado e de bom nível técnico. Os goleiros Fábio e Cássio foram os grandes nomes da partida, garantindo o placar em branco.

O time carioca começou melhor, mas o Cruzeiro cresceu ao longo do primeiro tempo, acertando duas bolas na trave. A etapa final teve domínio dos mineiros, porém sem efetividade. O resultado manteve o Cruzeiro em 3º lugar, com 64 pontos, e o Fluminense em 7º, ainda sonhando com vaga direta na Libertadores.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Athletico-PR, fora de casa, enquanto o Fluminense encara o Vasco, no Maracanã.

Vitória e Botafogo empatam em jogo equilibrado no Barradão

Vitória e Botafogo empataram por 0 a 0 neste sábado (9), no Barradão, em Salvador. O duelo foi equilibrado e teve boas chances para ambos os lados, mas a falta de pontaria e as boas atuações dos goleiros Thiago Couto e Léo Linck mantiveram o placar inalterado.

Com o resultado, o Vitória chegou a 35 pontos e segue fora da zona de rebaixamento, enquanto o Botafogo, com 52, ainda briga por vaga direta na Libertadores. O Leão visita o Cuiabá na próxima rodada, e o Glorioso recebe o Fortaleza no Nilton Santos.

Flamengo vence o Santos e cola no líder Palmeiras

No Maracanã, o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, em jogo eletrizante. Léo Pereira, Jorge Carrascal e Bruno Henrique marcaram para o time carioca, enquanto Gabriel Bontempo e Lautaro Díaz descontaram para os santistas.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 68 pontos, igualando o Palmeiras na liderança, mas ficando atrás no saldo de gols. Já o Santos, com 33 pontos, permanece em 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Vitória, fora de casa, e o Santos tenta reagir contra o Cuiabá, na Vila Belmiro. Faltando cinco rodadas para o fim do Brasileirão, a disputa pelo título segue aberta, enquanto os paulistas lutam para escapar da Série B.

