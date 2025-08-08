Grávida de cinco meses é atropelada após motorista perder controle e invadir calçada em Campo Grande

Uma mulher grávida de cinco meses foi atropelada na manhã desta sexta-feira (8) na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, depois que um carro invadiu a calçada e a atingiu. O acidente aconteceu por volta das 6h30, momentos após a vítima deixar o filho na Emei Eleodes Estevan.

Segundo informações preliminares, a motorista, de 22 anos, seguia para o trabalho acompanhada de uma amiga quando, pouco antes do cruzamento com a Rua 25 de Dezembro, perdeu o controle do freio. Para evitar bater em dois motociclistas que estavam à sua frente, a jovem manobrou o veículo Ônix em direção à calçada, mas acabou atingindo a gestante, que entrava em um Ford Ka junto com o marido.

O impacto acertou a porta do carro e provocou escoriações na vítima, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa. Ela estava consciente e orientada, mas relatou dores nas costelas do lado esquerdo.

A motorista contou à polícia que a manobra foi uma tentativa de evitar um acidente mais grave. O caso deve ser investigado para apurar as circunstâncias da falha mecânica alegada.

