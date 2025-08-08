Cuidado e impacto social: Águas Guariroba realiza ‘Prospera 2025’ com ações gratuitas para população

Iniciativa reúne colaboradores voluntários para oferecer serviços gratuitos de saúde, educação, bem-estar e orientação comunitária à população

O Prospera chega a sua terceira edição em 2025 com ações e atividades gratuitas voltadas à população. Iniciativa do Instituto Aegea é realizada ao mesmo tempo em 16 municípios onde a Aegea atua em todo país. A Águas Guariroba participou de todas as edições desde o início do programa em 2023.

No próximo dia 30 de agosto, o Parque Jacques da Luz, no bairro Moreninha, vai sediar a ação social em Campo Grande. Entre os serviços oferecidos estão atendimento médico básico como aferição de pressão arterial e testes de glicemia, serviços como emissão de RG, orientações jurídicas, esclarecimento de dúvidas sobre saneamento, oficinas profissionalizantes, além de gincanas e atividades recreativas para crianças e jovens. O sistema SESI/SENAI é parceiro da ação.

“Durante todo o ano realizamos ações pontuais de Responsabilidade Social. E o Prospera vem para ser a maior dessas iniciativas. Conseguimos atender a população em diversos serviços, levando para dentro do bairro. Assim demonstramos nosso cuidado com todos, assim como fazemos levando saneamento para casa de cada campo-grandense”, comentou Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba.

O Prospera 2025 acontecerá de forma simultânea nas cidades de Manaus (AM), Barcarena (PA), Picos e Teresina (PI), Timon (MA), Crato e Maranguape (CE), Campo Grande (MS), Campo Verde e Guarantã do Norte (MT), Vila Velha (ES), Cabo Frio (RJ), Camboriú, Palhoça e São Francisco do Sul (SC) e Alvorada (RS).

“O Prospera é uma iniciativa que reflete o compromisso do Instituto Aegea em promover transformações significativas nas comunidades onde atuamos. Por meio dessa ação de alcance nacional, buscamos oferecer serviços essenciais a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, eliminando barreiras de acesso e promovendo a inclusão. Esse movimento reforça nosso propósito de contribuir para um futuro mais justo, sustentável e próspero para todos”, comenta Édison Carlos, Presidente do Instituto Aegea.

Mais de 12 mil pessoas foram beneficiadas na edição de 2024 do Prospera

Em 2024, em sua 2ª edição, o Prospera atendeu mais de mil pessoas na ação realizada pela Águas Guariroba na comunidade Homex, em Campo Grande. Foram mais de 70 serviços oferecidos gratuitamente.

Nacionalmente, mais de 800 colaboradores voluntários da Aegea participaram da ação social que ofereceu serviços para mais de 12 mil pessoas em 15 municípios, com mais de 18 mil atendimentos, além de contar com mais e 1 mil pessoas não-colaboradoras voluntárias.

Serviço

O quê: Ação Social – “Prospera – Um movimento pelo cuidado com a vida”;

Quando: 30 de agosto de 2025;

Onde: Local: Parque Jacques da Luz – R. Barreiras, s/n, esquina com Rua Copaiba – Vila Moreninha III, Campo Grande – MS, 79065-652;

Horário: 9h – 15h (horário local).

Com Águas Guariroba