Homem é preso por receber pagamento de sequesto em Campo Grande

indivíduo negou participação no crime e outros mandados foram cumpridos em São Paulo

Na manhã de hoje (7), uma operação delfagrada pela Delegacia Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo (DAS) com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul resultou na prisão de um homem de 26 anos em Campo Grande.

O crime aconteceu no dia 16 de outubro de 2023, e parte do dinheiro que serviu como pagamento de resgate de uma vítima foi transferido para conta bancária do homem capturado hoje (7) em Campo Grande.

Além da prisão dele, a operação também cumpriu outros três mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo.

A prisão na Capital foi realizada pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros). A polícia também informou que nada de ilícito foi encontrado na posse do investigado.

Ele foi encaminhado ao Garras e no depoimento negou envolvimento no crime, mas confessou que conhece os demais investigados de São Paulo.

