Adolescente foge ao ser flagrado com mala cheia de maconha na rodoviária de Campo Grande

Um adolescente de 15 anos foi flagrado tentando embarcar com uma mala carregada de maconha na tarde de sábado (21), na rodoviária de Campo Grande. O caso foi descoberto graças à atenção de um funcionário da empresa de ônibus, que suspeitou do peso e do forte cheiro da bagagem momentos antes do embarque.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, uma funcionária do terminal rodoviário acionou a equipe após ser alertada por um colega sobre a situação. Segundo o relato, o menor tentava despachar uma mala de viagem grande, mas o peso excessivo e o odor característico de maconha chamaram a atenção do funcionário.

Ao ser questionado e orientado a abrir a mala, o adolescente fugiu correndo, abandonando a bagagem no local. A Guarda foi acionada e, ao verificar o conteúdo da mala, encontrou 32 tabletes de maconha, que totalizavam 20,4 quilos da droga.

O entorpecente foi apreendido e encaminhado para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), que agora investiga o caso. Os agentes da Guarda Civil realizaram buscas pela região da rodoviária, mas o adolescente não foi localizado até o momento.

A Polícia Civil deve apurar a origem e o destino da droga, além de identificar se o menor agia sozinho ou a mando de alguma organização criminosa. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

