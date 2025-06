Frente fria derruba temperaturas e provoca “mínima invertida” em Campo Grande

Segunda-feira começa com chuvas e ventos intensos em Mato Grosso do Sul; alerta de frio segue até terça-feira

A chegada de uma frente fria em Mato Grosso do Sul, prevista pelos meteorologistas, provocou chuvas e uma acentuada queda de temperatura nesta segunda-feira (23), especialmente em Campo Grande. O fenômeno climático trouxe também a possibilidade da chamada “mínima invertida”, quando a menor temperatura do dia ocorre no final da tarde, e não no início da manhã, como normalmente acontece.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta para declínio de temperatura segue vigente até às 23h59 desta terça-feira (24), abrangendo os 79 municípios do Estado. A previsão é de queda superior a 5°C nos termômetros, com possibilidade de temperaturas ainda mais baixas nas próximas horas.

Além do frio, o tempo instável deve continuar, com chuvas previstas ao longo do dia. O alerta meteorológico indica precipitações de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no acumulado do dia, acompanhadas de ventos que podem atingir entre 40 e 60 km/h.

Segundo o Climatempo, o dia será marcado por céu nublado e queda nas temperaturas principalmente após as 15h. A mínima deve recuar de 20°C para 18°C até o fim da tarde. A recomendação é não sair de casa sem um casaco, já que os ventos também aumentam a sensação de frio, oscilando entre 20 e 25 km/h.

As chuvas devem se concentrar principalmente no período entre 7h e 10h da manhã, com possibilidade de pancadas mais intensas até o início da noite.

Temperaturas ainda mais baixas na terça

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) reforça que o avanço da massa de ar frio sobre o Estado tende a acentuar ainda mais a queda nas temperaturas na terça-feira (24). As mínimas podem variar entre 0°C e 2°C em algumas regiões, especialmente no sul de Mato Grosso do Sul, onde há chance de geada.

Esse cenário é típico do fenômeno da “mínima invertida”, causado pela chegada rápida e intensa do ar polar, que faz a temperatura cair gradualmente ao longo do dia, ao contrário do padrão habitual, quando a temperatura sobe até o meio da tarde.

As autoridades recomendam atenção redobrada com pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, crianças e moradores em situação de rua, além de cuidados com a saúde, principalmente em relação a doenças respiratórias agravadas pelo frio.

A Defesa Civil e os institutos de meteorologia seguem monitorando a situação e reforçam os alertas à população para se proteger das baixas temperaturas e dos ventos fortes nas próximas 24 horas.

