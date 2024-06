Grave: motorista de MS morre após caminhão carregado com gás capotar em São Paulo

Um caminhoneiro de Cassilândia, identificado como Francismar Rodrigues, morreu após o caminhão que ele conduzia tombar em uma ribanceira na Rodovia João Ribeiro de Barros, na SP-294, próximo à cidade de Gália, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na madrugada dessa sexta-feira (28).

De acordo com o site local O Correio News, o motorista conduzia um caminhão-tanque, que estava carregado com gás de cozinha, quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou perdendo controle e caindo de uma altura de 50 metros.

Devido a queda, uma pequena explosão teria acontecido, levantando o risco de uma explosão ainda maior. O resgate do corpo de Francismar e do veículo foi arriscado.

Com o vazamento do gás, o Corpo de Bombeiros precisou interditar a pista sentido Marília da SP-294, parcialmente, para garantir a segurança dos trabalhos de resgate e limpeza da área. Uma equipe da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) foi acionada para avaliar os impactos ambientais do acidente. A avaliação inicial não indicou danos ecológicos significativos.

Ainda segundo o site, o corpo de Francismar foi trazido para a cidade de Cassilândia, onde foi velado e enterrado junto da família.