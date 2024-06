Filhotes de onça-parda são resgatados em canavial em Nova Alvorada do Sul

Dois filhotes de onça-parda foram resgatados após se perderem da mãe, em Nova Alvorada do Sul, a 102 km de Campo Grande, nessa sexta-feira (28). Os felinos foram encontrados em um canavial, pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a PMA (Polícia Militar Ambiental), os filhotes foram encontrados e encaminhados ao Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) na Capital.

O sargento Silvano de Jesus Muniz e o subtenente Luiz Carlos de Oliveira, da PMA, viajaram de Campo Grande até o interior para salvarem os filhotes.

“Ainda fizemos uma ronda por onde elas foram encontradas, pois disseram ter visto a onça adulta por lá, mas não a encontramos”, relembrou o sargento Muniz.

Conforme a polícia, um dos filhotes possui um ferimento leve. Os animais foram trazidos para a Capital, onde estão recebendo acompanhamento veterinário especializado.

