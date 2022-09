Grave acidente na BR – 163, mata quatro pessoas após uma tentativa de ultrapassagem, que resultou na colisão frontal dos carros na madrugada deste sábado (17). O uno que levava moradores de Rio Verde ia para um velório no Mato Grosso.

Segundo site Edição MS as vítimas estavam em dois carros, quando houve a colisão frontal durante uma ultrapassagem.

Lois Mendes, de 34 anos, que estava no Uno e Fernando Abdulahad Hildebrand, de 38 anos, que estava no Renault Duster quando morreram no local. Já Jair de Moura, de 51 anos, também ocupante do Uno, morreu no hospital.

Uma quarta vítima também morreu no hospital após ser socorrida. No Uno estavam 5 moradores de Rio Verde de Mato Grosso e o acidente teria acontecido após uma tentativa de ultrapassagem, que resultou na colisão dos carros.