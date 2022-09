Marido de Sargento dispara tiro em conveniência da Capital

Uma confusão da Vila Piratininga terminou com a prisão do marido de uma sargento PMMS envolvido na confusão na madrugada deste domingo (18), quando disparou um tiro no teto da conveniência.

Conforme o boletim de ocorrência, equipe da Polícia Militar foi acionada para ir até a conveniência onde teria ocorrido a discussão envolvendo uma policial. No local, foram informados pelo funcionário do estabelecimento que a PM e o marido, após fazerem compras, teriam relatado que o celular tinha sumido.

A discussão começou entre o casal e o casal de funcionários da conveniência. Os casais ainda entraram em vias de fato, que levou o marido da policial ir até sua casa e trazer a arma da sargento.

Após a confusão outro policial conseguiu deter o marido da PM que foi levado para a delegacia e que terminou preso em flagrante pelo disparo de arma de fogo e a pistola foi recolhida. O casal ainda responderá por vias de fato e ameaça e o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

