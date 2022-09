Bolsonaro em Londres prestigia funeral da Rainha

Neste domingo (18), o presidente Jair Messias Bolsonaro chega em Londres para participar do funeral da Rainha Elizabeth II e cumpre agenda ao longo do dia.

Sua assessoria divulgou que ele fará um discurso para apoiadores, da sacada do local onde está hospedado.

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é que assumirá por quatro dias a Presidência da República em virtude de viagens internacionais de Jair Bolsonaro e do vice-presidente, Hamilton Morão que está no Peru. Terceiro na linha de sucessão presidencial, é a terceira vez que o congressista assume o cargo.