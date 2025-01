Operação Carga Fracionada: PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a segunda fase da Operação Carga Fracionada, para desarticular organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Xanxerê (SC) (dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão), Coronel Freitas (SC) (um de cada modalidade) e Maringá/PR (um de cada modalidade). As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de Deodápolis (MS), que também determinou o sequestro de bens imóveis e o bloqueio de bens móveis e valores, limitados a R$ 873.689,50.

As investigações tiveram início em fevereiro de 2024, após a prisão em flagrante de um indivíduo transportando mais de 200 quilos de cocaína no tanque de combustível de um caminhão abordado pela Polícia Federal em Deodápolis. O veículo seguia para os estados de Santa Catarina e Paraná.

No decorrer das investigações, a Polícia Federal identificou um grupo criminoso sediado no oeste de Santa Catarina, que utilizava estabelecimentos comerciais para encobrir atividades ilícitas, como tráfico de drogas e lavagem de capitais.

Em maio de 2024, a primeira fase da operação resultou na apreensão de diversos materiais que comprovaram a participação dos investigados, embasando as medidas judiciais cumpridas nesta fase.

Com informações da PF

